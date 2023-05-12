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Глава Ла Лиги: уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси

Глава Ла Лиги: уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси… Но чтобы добраться до конца, им еще предстоит пройти много метров. Я не тот, кто даст им зеленый свет, это будет их финансовый контроль», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что на данный момент подписание Месси не входит в планы клуба.
Также сообщалось, что аргентинец может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагают рекордный контракт.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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