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Лукаш Градецки: «Байер» надеялся на нулевую ничью с «Ромой»

Лукаш Градецки: «Байер» надеялся на нулевую ничью с «Ромой»
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Финский голкипер «Байера» Лукаш Градецки высказался о матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой». Итальянцы одолели соперников со счётом 1:0.

«Матч мог завершится без голов. У нас было несколько хороших моментов. Жаль, что не реалиовали. Во втором тайме мы уже не так опасно атаковали и надеялись на нулевую ничью. Но минимальное поражение всё ещё оставляет нам шансы», – приводит слова Градецки пресс-служба УЕФА.

Ранее в 1/4 финала «Рома» минимально уступила «Фейеноорду» в первом матче на выезде (0:1). Однако в ответной игре римляне дома сумели обыграть соперника со счётом 2:1 и перевести противостояние в дополнительное время. За следующие полчаса матча подопечные Моуринью сумели забить ещё дважды. Итоговый счёт – 4:1.

Леверкузенский «Байер» был сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).

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