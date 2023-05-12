«Они играли очень компактно». Нападающий «Байера» Вирц — о матче ЛЕ с «Ромой»

Нападающий немецкого «Байера» Флориан Вирц прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой» (0:1). Победу «Роме» принёс полузащитник Эдоардо Бове, который отличился на 63-й минуте.

«Рома» очень глубоко оборонялась, но один игрок постоянно высовывался, когда мы играли с мячом. Они не давали нам времени и возможности развернуться. Было трудно найти свободную зону, потому что между их вратарём и защитникам не было пространства. Нам было трудно поддерживать свой темп, потому что они играли очень компактно», — приводит слова Вирца официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 18 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

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