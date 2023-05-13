Лэмпард рассказал, что 18-летний Холл может сыграть с «Ноттингем Форест» с первых минут

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что 18-летний полузащитник Льюис Холл претендует на место в стартовом составе на матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест».
«У Льюиса есть шанс начать матч. У меня был соблазн выпустить его уже на прошлой неделе, но, учитывая характер игры и то, как она проходила, я просто почувствовал, что опыт Аспиликуэты был более подходящим на тот момент.
Я оценю эту игру по достоинству, но я был действительно впечатлён Льюисом, тем, как он тренировался. Он действительно хороший игрок, очень талантливый игрок. Возможно, ему нужно еще немного прийти в себя и поверить в то, насколько он хорош. Он определённо претендует на участие в последних четырех играх.
Моё решение таково, что он должен остаться здесь и быть с нами в последних четырёх матчах. Он хотел бы играть за свою страну и для него было бы честью представлять её на этом турнире. Однако, в то же время, он прошёл обучение в нашей академии и отчаянно нуждался бы в такой возможности. Это то, что я чувствую от него, и я думаю, что решение, принятое обеими сторонами, является правильным. У нас травмированы оба наших левых защитника, и это ставит нас в положение, когда мы хотим и нуждаемся в Льюисе», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Льюис Холл был включён в состав сборной Англии до 20 лет на предстоящий чемпионат мира в Аргентине, однако футболист, Лэмпард и клуб приняли совместное решение оставить его в «Челси».
Видео: Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»
- 13 мая 2023
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:29
-
10:18
-
10:13
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:07
-
08:45
-
08:30
-
06:00
-
04:40
-
04:33
-
04:27
-
03:53