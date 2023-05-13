Лэмпард рассказал, что 18-летний Холл может сыграть с «Ноттингем Форест» с первых минут

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что 18-летний полузащитник Льюис Холл претендует на место в стартовом составе на матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест».

«У Льюиса есть шанс начать матч. У меня был соблазн выпустить его уже на прошлой неделе, но, учитывая характер игры и то, как она проходила, я просто почувствовал, что опыт Аспиликуэты был более подходящим на тот момент.

Я оценю эту игру по достоинству, но я был действительно впечатлён Льюисом, тем, как он тренировался. Он действительно хороший игрок, очень талантливый игрок. Возможно, ему нужно еще немного прийти в себя и поверить в то, насколько он хорош. Он определённо претендует на участие в последних четырех играх.

Моё решение таково, что он должен остаться здесь и быть с нами в последних четырёх матчах. Он хотел бы играть за свою страну и для него было бы честью представлять её на этом турнире. Однако, в то же время, он прошёл обучение в нашей академии и отчаянно нуждался бы в такой возможности. Это то, что я чувствую от него, и я думаю, что решение, принятое обеими сторонами, является правильным. У нас травмированы оба наших левых защитника, и это ставит нас в положение, когда мы хотим и нуждаемся в Льюисе», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Льюис Холл был включён в состав сборной Англии до 20 лет на предстоящий чемпионат мира в Аргентине, однако футболист, Лэмпард и клуб приняли совместное решение оставить его в «Челси».

Видео: Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»