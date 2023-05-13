Юрий Заварзин: ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о том, кто является лучшим тренером в России на данный момент.
«Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Если всё же выбирать из них двоих, то это Карпин. У Семака тепличные условия, он хороший парень, но для того, чтобы выиграть, надо иметь послабее скамейку.
Из молодых специалистов выделю Дмитрия Парфёнова, он толковый специалист. Если бы ему дали возможность в больших клубах, у него что-то бы получилось. В «Балтике» сейчас Игнашевич, относительно молодой. Надо смотреть на результат. Когда тренеры добиваются успехов без денег и длинной лавки, то результат налицо. Кто-то из возрастных тренеров перегорел, как, например, Юрий Сёмин. Все возрастные специалисты хотят, рвутся, но они из другой формации, поколения. Я хоть и сам не 18-летний, но считаю, надо давать дорогу молодым. Если бы им дали возможность порулить, может, чего-нибудь добились. Семак очень хороший парень, но ему создали такие условия, что сравнивать не с чем. Там даже если меня поставить, ниже третьего места «Зенит» не опустится, — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
- 13 мая 2023
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