Левандовски в 12-й раз за карьеру выиграл национальный чемпионат

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выиграл чемпионский титул в 12-й за карьеру и в девятый раз подряд. До этого немец становился чемпионом Польши в составе «Леха» (2010), дважды выигрывал чемпионат Германии с дортмундской «Боруссией» (2011, 2012) и ещё восемь раз – с «Баварией» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Напомним, сегодня «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1 и досрочно стала чемпионом Испании. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.