Молодёжка «Атлетико» могла разгромить скамейку запасных и раздевалку на стадионе «Реала»

Молодёжная команда мадридского «Атлетико» могла разгромить скамейку запасных и раздевалку стадиона молодёжки «Реала». Об этом сообщает журналист Марио Кортеганья в своём «твиттере».
По информации источника, «Реал» после матча четвертьфинала Кубка Испании (4:2) обнаружил, что скамейка запасных и раздевалка гостевой команды, которой в этот раз был «Атлетико», оказались повреждены. Представители «королевского» клуба рассматривают вариант уведомить об этом инциденте руководство «матрасников» официально.
Отметим, что во время матча между главными тренерами молодёжных команд «Атлетико» и «Реала» Фернандо Торресом и Альаваро Арбелоа вспыхнул конфликт, который чуть не перерос в драку между специалистами.
Атака «Брайтона» и фанатов «Эспаньола». ХиТ#146
- 16 мая 2023
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