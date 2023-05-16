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Ерохин: сравнивать «Зенит» со «Спартаком» из 90-х не очень правильно

Ерохин: сравнивать «Зенит» со «Спартаком» из 90-х не очень правильно
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о завоевании очередного чемпионского титула в составе сине-бело-голубых. Это пятое «золото» команды из Петербурга подряд. Однако, по словам Ерохина, сложнее всего далось самое первое чемпионство. При этом Александр считает, что нынешний «Зенит» не стоит сравнивать со «Спартаком» образца 90-х годов.

«В каждом сезоне есть моменты, когда надо переломить ситуацию. Не существует команд, не испытывающих спада. Порой нужно добавлять. У нас в этом сезоне было несколько непростых ситуаций, однако мы их преодолевали. Мы собирались с командой, общались и преодолевали непростые моменты.

Самое сложное чемпионство? Думаю, первое. Всегда сложно забираться на вершину. Хотя удержаться на ней тоже непросто.

Сравнивать нас со «Спартаком» 90-х не очень правильно. Мы живём в другое время, и правильнее говорить о нём», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

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