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«Краснодар» — «Урал»: гости сравняли счёт

«Краснодар» — «Урал»: гости сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Панталеан – 9'   1:1 Бикфалви – 22'

На 22-й минуте Эрик Бикфалви сравнял счёт, сыграв на добивании после ошибки голкипера.

Ранее на девятой минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Кайо, точно пробивший головой после подачи от углового флажка. Это второй мяч Кайо за клуб и первый в турнире.

В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.

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