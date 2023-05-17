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Агент Нагельсмана: сейчас «Челси» в мутной воде. Правильно, что Юлиан отказал им

Агент Нагельсмана: сейчас «Челси» в мутной воде. Правильно, что Юлиан отказал им
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Фолькер Струт, агент тренера Юлиана Нагельсмана, заявил, что его клиент был прав, отказавшись от предложения возглавить «Челси».

«Не переходить в «Челси» – правильное решение со стороны Юлиана. Сейчас этот клуб в мутной воде. Лондонцы потратили несколько сотен миллионов евро. Клуб породил ожидания, которые необходимо оправдать. Были и некоторые другие проблемы.

Юлиан был приоритетным кандидатом для «Челси». Это наша информация. Если бы он хотел возглавить команду – это бы произошло», – приводит слова Струта The Athletic.

Напомним, в середине апреля появилась информация о возможном назначении Нагельсмана в «Челси». Однако чуть позже стало известно, что стороны не пришли к финальному соглашению.

Ранее сообщалось, что Нагельсман потерял возможность возглавить ещё один лондонский клуб – «Тоттенхэм».

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