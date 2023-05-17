Агент Нагельсмана: сейчас «Челси» в мутной воде. Правильно, что Юлиан отказал им

Фолькер Струт, агент тренера Юлиана Нагельсмана, заявил, что его клиент был прав, отказавшись от предложения возглавить «Челси».
«Не переходить в «Челси» – правильное решение со стороны Юлиана. Сейчас этот клуб в мутной воде. Лондонцы потратили несколько сотен миллионов евро. Клуб породил ожидания, которые необходимо оправдать. Были и некоторые другие проблемы.
Юлиан был приоритетным кандидатом для «Челси». Это наша информация. Если бы он хотел возглавить команду – это бы произошло», – приводит слова Струта The Athletic.
Напомним, в середине апреля появилась информация о возможном назначении Нагельсмана в «Челси». Однако чуть позже стало известно, что стороны не пришли к финальному соглашению.
Ранее сообщалось, что Нагельсман потерял возможность возглавить ещё один лондонский клуб – «Тоттенхэм».
- 17 мая 2023
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