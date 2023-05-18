«Пусть проигравший «Реал» плачет!» Губерниев — о полуфинале Лиги чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0. Дублем отметился Бернарду Силва, ещё по голу забили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Первый матч в Мадриде закончился вничью 1:1.

«Футбольная мощь сегодня победила красивую футбольную вывеску! Пусть проигравший («Реал») плачет! В финале ЛЧ с «Интером» сыграет «Мансити»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. Начало в 22:00 по московскому времени. Для команд это будет первый официальный матч в истории.