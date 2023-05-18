«Пусть проигравший «Реал» плачет!» Губерниев — о полуфинале Лиги чемпионов
Поделиться
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0. Дублем отметился Бернарду Силва, ещё по голу забили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Первый матч в Мадриде закончился вничью 1:1.
«Футбольная мощь сегодня победила красивую футбольную вывеску! Пусть проигравший («Реал») плачет! В финале ЛЧ с «Интером» сыграет «Мансити»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. Начало в 22:00 по московскому времени. Для команд это будет первый официальный матч в истории.
Комментарий Василия Уткина
Комментарии
- 18 мая 2023
-
02:37
-
02:03
-
01:41
-
01:22
-
01:20
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:34
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:04
- 17 мая 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:50
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:21
-
22:59
Партнерский контент