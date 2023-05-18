Годин: чувства от победы с «Атлетико» в чемпионате в 10 раз сильнее, чем с «Реалом»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин заявил, что чувства от победы в чемпионате с «матрасниками» в 10 раз сильнее, чем от выигрыша титула с «Реалом», «Барселоной» или мюнхенской «Баварией».

«Мне тяжело это объяснить. Чувства от победы в чемпионате с «Атлетико» в 10 раз сильнее, чем от выигрыша титула с «Барселоной», «Реалом» или «Баварией». Вы празднуете его, потому что знаете, насколько было сложно победить, как тяжело парням из «Атлетико» выиграть титул, как именно был выигран чемпионат. Болельщики чувствуют единение с игроками команды в такие моменты. Они особенные», — приводит слова Година AS.

Годин стал чемпионом Испании с «Атлетико» в 2014 году. Всего с мадридцами уругвайский защитник выиграл восемь трофеев.

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