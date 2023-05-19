Жозе Моуринью в шестой раз вывел команду в финал еврокубка

Португальский тренер «Ромы» Жозе Моуринью в шестой раз в своей карьере вышел в финал европейского соревнования, на этот раз достигнув решающего матча в Лиге Европы вместе с римлянами.
Первый финальный матч еврокубка для Жозе Моуринью пришёлся на 2003 год, и он оказался победным. Тогда его «Порту» пробился в финал Кубка УЕФА, где не без труда разобрался с шотландским «Селтиком» (3:2 в дополнительное время).
Второго финала португальский специалист достиг уже в следующем году, добравшись до решающего матча Лиги чемпионов в сезоне-2003/04. Тот матч «Порту» тоже выиграл, одолев «Монако» со счётом 3:0.
В 2010-м году Жозе Моуриньо уже вместе с «Интером» снова дошёл до финала Лиги чемпионов и снова его выиграл.
В 2017 году «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста добрался до финала Лиги Европы, где оказался сильнее «Аякса», а пять лет спустя «Рома» с Моуринью вышла в финал Лиги Конференций, одержав там победу над «Фейеноордом».
Таким образом, предстоящий финал Лиги Европы нынешнего сезона станет для португальского тренера шестым в карьере. Предыдущие пять он выиграл.
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