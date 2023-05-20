Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» вырвал ничью в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»

«Енисей» вырвал ничью в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). Итоговый счёт — 2:2.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Игорь Школик. На 56-й минуте нападающий «Енисея» Александр Канаплин забил ответный мяч. Форвард Константин Базелюк вывел «Нефтехимик» вперёд на 64-й минуте. Ничью хозяевам принёс полузащитник Никита Глушков, который отличился на 90+2-й минуте.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 32 матчей. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке, заработав 41 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (64), которая уже обеспечила себе выход в Премьер-Лигу.

Россия - Мелбет Первая лига. 32-й тур
20 мая 2023, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Школик – 38'   1:1 Канаплин – 56'   1:2 Базелюк – 64'   2:2 Глушков – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023