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«Енисей» вырвал ничью в матче Первой лиги с «Нефтехимиком»

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). Итоговый счёт — 2:2.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Игорь Школик. На 56-й минуте нападающий «Енисея» Александр Канаплин забил ответный мяч. Форвард Константин Базелюк вывел «Нефтехимик» вперёд на 64-й минуте. Ничью хозяевам принёс полузащитник Никита Глушков, который отличился на 90+2-й минуте.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 32 матчей. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке, заработав 41 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (64), которая уже обеспечила себе выход в Премьер-Лигу.