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«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Футбольный клуб «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня, 20 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Чистяков, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.

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