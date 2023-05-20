«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня, 20 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Чистяков, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.
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