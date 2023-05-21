Клотет — о матче с «Динамо»: ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).

«Забавно это говорить, но есть ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссёрами и исполнителями. Первый пропущенный гол — недостаток концентрации. Было понятно, что нападающий туда побежит. Сложно продолжать, когда ты пропускаешь на второй минуте. То же самое и второй гол — мы могли закрыть игрока, нашему защитнику нужно было быть ближе к нему. И тогда не было бы гола. Несмотря на это, хочу сказать, что некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой. Считаю, что команда была хорошо настроена, несмотря на поражение от ЦСКА на прошлой неделе. Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Сложно доминировать в чужой штрафной, но мы должны доминировать в своей штрафной как минимум. Эти систематические ошибки, когда мы сами отдаём мяч сопернику…

Хочу сказать о том, что мы подошли после игры к фанатам, поговорили с ними, поблагодарили. Во всех моих предыдущих клубах была невероятная поддержка фанатов. СПАЛ, «Бирмингем». То, что я сегодня увидел, покорило моё сердце. Я не мог не подойти. Болельщики говорили, что они с командой, несмотря на тяжёлый сезон. С нетерпением ждут начала следующего сезона. От имени команды я благодарю наших болельщиков», — приводит слова Клотета сайт «Торпедо».