«Арбитр разобрался». Защитник «Спартака» Чернов — о судействе в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал работу судейской бригады в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Судья разобрался — это самое важное. В нашу сторону пенальти не поставил. Когда в наши ворота забили, то там правильно офсайд был», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Главный арбитр матча между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв на 69-й минуте удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу. Под занавес встречи в ворота красно-синих был назначен пенальти, который подошёл исполнять Квинси Промес.
Нападающему «Спартака» с «точки» отличиться не удалось, но на добивании Промес установил окончательный счёт встречи, во второй раз за игру огорчив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
- 21 мая 2023
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