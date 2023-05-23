Винисиус — об акции со статуей Христа-Искупителя: это меня тронуло

Нападающий «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор высказался о посвящённой ему акции в Рио-де-Жанейро.

«Чёрная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу прежде всего вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу. Я очень ценю всю ту любовь и поддержку, которую я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру.

Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей больше, и я не сдамся. У меня есть цель в жизни, и если мне придётся страдать всё больше и больше, чтобы будущие поколения не попадали в подобные ситуации, я готов к этому», — написал Винисиус у себя в «твиттере».

Статуя Христа-Искупителя Фото: «твиттер» Винисиуса

Напомним, вчера, 22 мая, в Рио-де-Жанейро были выключены огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом Жуниором. Организаторы назвали акцию «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предубеждений во всём мире».