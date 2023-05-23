«Начинаем раскрываться и пропускаем ещё». Нападающий «Сочи» Сарвели — о матче с «Пари НН»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о поражении в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Сочинцы проиграли с крупным счётом 0:4.

«Будем разбираться в поражении, я пока не понимаю, в чём причина. Но после пропущенного гола начинаем раскрываться и пропускаем ещё.

Претензии есть ко всем игрокам? Когда команда проигрывает 0:4, конечно.

«Сочи» проиграл в чемпионате 12 матчей, из которых восемь завершились разгромом, что происходит? Не знаю. Это вопрос главному тренеру, ему виднее, что происходит. Наверное, где‑то мы теряем концентрацию, не доигрываем.

Есть ли чувство доигрывания сезона? Лично у меня такого нет, а за других говорить не буду», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».