«Спартак» предоставил РФС доказательства неприличного жеста игрока ЦСКА Роши

Московский «Спартак» предоставил РФС видео с доказательствами неприличного жеста игрока ЦСКА Виллиана Роши, которыми он мог спровоцировать нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает РБК.

Фото: РБК

Фото: РБК

Фото: РБК

Роша держался за пах на 33-й, 51-й и 58-й минутах матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В середине второго тайма при счёте 1:1 Соболев показал Роше неприличный жест, за что был удалён с поля. Виллиан также получил красную карточку. Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. Позже Соболев извинился за свой поступок.