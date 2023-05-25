Лионель Месси отреагировал на уход Жорди Альбы из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, долгое время выступавший за «Барселону» с защитником Жорди Альбой, отреагировал на уход испанца из стана сине-гранатовых.

«Ты был больше, чем просто друг. Счастлив, что мы прекрасно ладим вне поля. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Пусть новый этап карьеры продолжит приносить тебе много радости и успехов. Спасибо за всё, Жорди. Крепко обнимаю!» — написал Месси в соцсетях.

34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. За «Барселону» защитник в 458 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

Видеообзор. «Вальядолид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.