Дмитрий Галямин — об Александре Соболеве: такие игроки редко меняются

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился своим мнением насчёт решений по нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику армейцев Виллиану Роше, принятых по итогам заседания КДК РФС.

«По Соболеву мне нечего сказать. Я не очень знаю регламент КДК. По поводу Роши – решение справедливое. Человек просто повторил жест, который показали ему. Ничего больше.

Научит ли чему-то эта история Соболева? У него эти эмоциональные выпады происходят каждый второй матч. Очень сильный футболист хорошего уровня, но его гиперэмоциональность мешает показать ещё более классный футбол. По моему опыту, такие футболисты редко меняются.

Реакция клуба? Она должна быть. Надо смотреть их внутренние регламенты. Но, какая именно будет реакция, я не знаю», – приводит слова Галямина «РБ Спорт».