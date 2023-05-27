Жозе Моуринью: думаю, Дибала не сможет сыграть в финале Лиги Европы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, успеет ли нападающий римлян Пауло Дибала восстановиться от травмы к финалу Лиги Европы с «Севильей», который состоится 31 мая.
«Я думаю, что он не сможет играть. Но я тоже, честно говорю, что надеюсь, что он сможет быть хотя-бы на скамье запасных. Если Пауло сможет быть на скамейке запасных и выйти на 15-20 минут, я уже буду счастлив», — приводит слова Моуриньо GIFIN.
«Рома» сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 с испанской «Севильей». В прошлом сезоне «Рома» под руководством Моуринью переиграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций.
В текущем сезоне Серии А в активе Дибалы 24 матча, в которых он забил 11 голов и отдал семь ассистов.
Моуринью отпраздновал поражение
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