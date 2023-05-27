«Баварии» вручили главный трофей Бундеслиги

Одержав победу над «Кёльном» в матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги (2:1), «Бавария» получила «салатницу».

Сегодня, 27 мая, «Бавария» обыграла «Кёльн» на выезде со счётом 2:1 и благодаря осечке «Боруссии» Дортмунд в параллельном матче (с «Майнцем», 2:2) выиграла чемпионат Германии. Мюнхенцы выиграли Бундеслигу в 11-й раз подряд, обновив рекорд внутреннего первенства.

Сразу после завершения игры с «Кёльном» состоялась традиционная церемония награждения чемпиона Германии, в ходе которой игрокам и членам тренерского штаба «Баварии» вручили медали и главный трофей Бундеслиги — «салатницу».

Отметим, что выигранный титул с «Баварией» стал первым для главного тренера команды Томаса Тухеля и 12-м для Кингсли Комана. Французский полузащитник выигрывал чемпионский титул в каждом сезоне на взрослом уровне.