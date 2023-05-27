Мантуан — об 1:1 с «Сочи»: не ужасный результат, но рассчитывал «Зенит» не на это

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан подвёл итоги игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Думаю, что это был просто очень сложный матч с командой, которая здорово играет на своём поле. Мы не очень хорошо начали игру, пропустили очень быстрый гол, из-за чего многие вещи осложнились для нас. При этом, на мой взгляд, мы провели прекрасное начало второго тайма — так нужно начинать все игры и каждый тайм.
В итоге мы смогли сравнять счёт. Не скажу, что это ужасный результат, но, конечно, это не тот счёт, на который мы рассчитывали, когда ехали сюда», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.
Матч 29-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» завершился вничью 1:1. На гол Артура Юсупова на первых минутах игры сине-бело-голубые ответили точным ударом Густаво Мантуана в начале второго тайма.
- 27 мая 2023
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