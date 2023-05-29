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Малком, Чалов и Промес — претенденты на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ

Малком, Чалов и Промес — претенденты на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена футболистов, претендующих на награду лучшему нападающему сезона-2022/2023.

В финал номинации по итогам голосования болельщиков прошли Фёдор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит») и Квинси Промес («Спартак»). Бонусный балл за большинство голосов фанатов получил форвард ЦСКА.

Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего форварда сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.

Чалов забил 17 голов и сделал шесть результативных передач в 29 сыгранных матчах чемпионата России за ЦСКА. Промес отметился 20 забитыми мячами и семью голевыми пасами в 26 проведённых играх. Малком записал на свой счёт 23 гола и девять ассистов.

Кто претендует на победу в других номинациях?
Вендел, Сперцян и Литвинов — претенденты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ
Дуглас Сантос, Джикия и Мойзес — претенденты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ
Акинфеев, Сафонов и Лантратов — претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ
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