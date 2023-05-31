Сергей Семак: смотрим за игрой тех футболистов, которые не так часто попадают в состав

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о значении заключительных матчей чемпионата России. В субботу, 3 июня, «Зенит» встретится с «Факелом». Начало игры — в 17:00 мск.
«Какое настроение перед матчем с «Факелом», который для «Зенита» фактически ничего не решает? Что касается игры, насчёт того, что ничего не решает — не соглашусь. Много раз говорил и буду говорить, что главная движущая сила и мотивация для любого нашего футболиста — победа в каждом матче.
Отношение к последним матчам, движение и сама игра — понравились. Не хватает определённых взаимодействий, качества в завершении, надёжности в обороне. Но и контроль мяча, и преимущество, с которыми команда играла в непростых выездных матчах с «Сочи» и «Оренбургом», а также дома с «Краснодаром», — нас устраивают. Понимаем, над чем нужно работать, и смотрим за игрой тех футболистов, которые не так часто попадают в стартовый состав в чемпионате. Каждый матч — в копилочку наработок игровых связей и получения игровой практики», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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