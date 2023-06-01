Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо продлил контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Когда я пришёл в «РБ Лейпциг» три года назад, это был огромный шаг для меня как для молодого таланта попасть в одну из топ-лиг Европы.
«РБ Лейпциг» — фантастический клуб в удивительном городе с замечательными болельщиками, и я рад продлить свой контракт. И у меня, и у клуба большие амбиции на будущее, и мы хотим вместе сделать следующий шаг. Мы играем в футбол, который мне идеально подходит, и у нас невероятный состав. Я хочу помочь команде развить успех и выиграть Кубок в субботу», — сказал Ольмо.
Ранее к полузащитнику проявляли интерес «Бавария», «Реал» и «Барселона».
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