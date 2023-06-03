Мбаппе извинился перед президентом «Реала» за отказ переходить в клуб прошлым летом

«Реал» вновь нацелился на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Relevo, французский форвард извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента. Президент «Реала» принял извинения игрока.

Перес хочет объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, он считает их тремя лучшими нападающими на данный момент, имеющими самое большое будущее в мировом футболе. Таким образом, Мбаппе – приоритетная цель, а не желание или мечта руководства «Реала».

Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2024-го с опцией продления ещё на год. В «Реале» уверены в том, что Килиана удастся подписать бесплатно, так как опция не будет активирована игроком. Контакты между клубом и игроком через агентов дают мадридскому клубу уверенность в будущей сделке.

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