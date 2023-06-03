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L'Équipe: «ПСЖ» объявит об уходе Галтье после заключительного матча сезона

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье покинет свой пост в конце текущего сезона.

Как сообщает L'Équipe, заключительный матч парижан в текущем сезоне с «Клермоном» станет последним для французского специалиста в команде. Клуб в скором времени объявит о прекращении сотрудничества с Галтье.

Отмечается, что в ближайшие дни «ПСЖ» ускорит процесс по поиску нового тренера.

Текущий контракт Галтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего специалиста «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, «ПСЖ» проведёт свой заключительный матч в сезоне сегодня, 3 июня. Парижане сыграют с «Клермоном» в рамках 38-го тура чемпионата Франции, начало встречи — 22:00 мск.

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