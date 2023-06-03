«Мы просто очень радовались». Малком — о своём ответе Дзюбе про «Зенит» Рио-де-Жанейро

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к словам экс-форварда петербуржцев Артёма Дзюбы, который сейчас играет за московский «Локомотив», о «Зените» Рио-де-Жанейро.

В 22-м туре, когда «Локомотив» Дзюбы принимал «Зенит» Малкома, петербуржцы одержали победу 2:1, а после игры бразилец несколько раз сказал на камеру: «Это «Зенит»! Это Рио-де-Жанейро!», имея в виду слова игрока железнодорожников.

«Задели ли слова Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро? Нет, не задели. Честно, не знаю, почему он так сказал. Без него «Зенит» остался лидером, остался сильнейшей командой России. Не знаю, в чём причина его слов, но, повторюсь, мы замечательно играли вместе и побеждали — как с ним, так и без него. Всё, что могу сказать.

Ему ли отвечал после игры с «Локомотивом»? Мы очень радовались. Вся команда была счастлива обыграть сильного соперника на его поле. «Локомотив» очень здорово шёл после зимней паузы, начал классно вторую часть сезона. Поэтому мы понимали, что нас ждёт сложная игра, тяжёлая игра, и набрать три очка на поле «Локомотива» — это было очень круто. И мы просто все очень радовались, и каждый выражал свои радостные эмоции по-своему», — приводит слова Малкома «Фонтанка».