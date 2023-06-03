«Балтика» и «Алания» одержали волевые победы в матчах заключительного тура Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Калининград» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). «Балтика» одержала волевую победу со счётом 2:1.
Счёт открыл нападающий «Велеса» Геворк Саркисян на 22-й минуте. Хозяева ответили мячами Данила Клёнкина и Сергея Пряхина.
«Балтика» (67 очков) финишировала на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, «Велес» (33) — на 15-й строчке. Московская команда вылетела во Вторую лигу.
В параллельной встрече владикавказская «Алания» обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко (Белореченск).
Счёт открыл защитник хозяев Идар Шумахов на 41-й минуте. Во втором тайме за «Аланию» отличились Николай Гиоргобиани и Батраз Гурциев.
«Алания» (62) по итогам сезона стала третьей, но не сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ из-за отсутствия лицензии РФС-1. «Динамо» (46) занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
В другом матче 34-го тура Первой лиги «Краснодар-2» разгромил ярославский «Шинник» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе Академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва).
В составе хозяев отличились Данил Карпов, Рустам Халназаров, Никита Гетьман и Вячеслав Литвинов.
«Шинник» (46) занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Краснодар-2» (31) финишировал 19-м и отправится во Вторую лигу. Победитель Первой лиги в сезоне-2022/2023 — казанский «Рубин» (69).
- 3 июня 2023
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