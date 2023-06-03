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Главный тренер ЦСКА Федотов поблагодарил болельщиков после матча с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Федотов поблагодарил болельщиков после матча с «Ростовом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поблагодарил болельщиков после матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Болельщики — лучшие! Всем спасибо за поддержку, это было круто. Ждём на финале Кубка такой же поддержки. Ура!», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА одержал победу с разгромным счётом 4:1. На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. Во втором тайме в составе «Ростова» отличился Евгений Чернов.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял второе место.

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