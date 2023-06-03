Гендиректор ЦСКА высказался о нежелании «Вест Хэма» перевести оставшиеся деньги за Влашича

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал нежелание «Вест Хэма» платить полную сумму за трансфер хорвата Николы Влашича.
«Вест Хэм» сейчас обжаловал решение в CAS. Ждём, когда будет решение. Если после оставления в силе решения «Вест Хэм» не выполняет обязательства, у нас есть основания обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА — аналог нашего КДК.
Я уверен, что если было бы желание, то они бы нашли способы. Им предлагали платить не напрямую в Россию — не было бы никаких пересечений. Они обосновывают тем, что российские юридические лица находятся под санкциями. Взаимодействие с российской стороной они рассматривают как обход санкций», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, изначально «Вест Хэм» перевёл ЦСКА неполную сумму за переход Влашича. В апреле 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА оставшуюся сумму и проценты пени за переход хорватского полузащитника Николы Влашича.
- 3 июня 2023
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