Владимир Федотов подвёл итоги сезона для ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги сезона-2022/2023 для армейцев в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в заключительном матче чемпионата России московский клуб обыграл «Ростов» и занял второе место в турнирной таблице. 11 июня ЦСКА предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».
«Оценкой сезона займутся эксперты. Мы проанализируем все наши игры, чтобы понять, в чём нам надо прибавлять в будущем. Хочется быть ещё стабильнее и сильнее. Сложно быть недовольным серебряными медалями. Естественно, нами была проделана хорошая работа. Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА за командный труд. Мы заслужили это всеми своими действиями на поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 июня 2023
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