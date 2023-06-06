Левандовски отреагировал на предложение от клуба из Саудовской Аравии — Торелло

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, получивший предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, отказался от подобного варианта продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в «Твиттере».

34-летний польский футболист принял решение продолжить выступления за «Барселону», в составе которой в прошлом сезоне выиграл «Трофей Пичичи» — награду лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании. Левандовски сумел добиться этого в свой первый сезон с командой. Роберт забил 23 гола в 34 матчах турнира, а ещё отдал семь результативных передач.

«Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла Ла Лигу впервые с 2019 года.

Видеообзор. «Сельта» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

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