Раскрыты детали разговора отца Месси и президента «Барселоны»

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, на днях провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Хорхе заявил, что его сын готов играть за испанскую команду даже бесплатно. Детали разговора раскрывает издание El Larguero.

Лапорта — Месси: «Расслабься, если Лео вернётся, он будет самым высокооплачиваемым игроком в команде».

Месси — Лапорте: «Не волнуйся, Лео готов играть за «Барселону» даже бесплатно».

Ранее «ПСЖ» объявил, что 35-летний Месси покинет команду на правах свободного агента. Согласно Transfermarkt, соглашение между сторонами истекает 30 июня. Аргентинец играл за парижан с 2021 года.

Отец Лионеля Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны». Видеоролик: