Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск.
«Наша серия с «Краснодаром» уже долгая, мы узнаём друг друга немного лучше. Завтра выйдут две команды, которым нужно будет показать максимум. Все матчи Кубка в этом розыгрыше были напряжённые. Было интересно. Не было ни одного проходного матча.
Вспоминая самый последний матч с «Краснодаром» — мы не справились с темпом, не хватило физики. Плюс была высокая влажность и мягкое поле. Хотя во втором тайме пришли в себя и должны были дожимать. Нас ждёт новая история», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:00
-
14:57
-
14:56
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
Партнерский контент