Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Наша серия с «Краснодаром» уже долгая, мы узнаём друг друга немного лучше. Завтра выйдут две команды, которым нужно будет показать максимум. Все матчи Кубка в этом розыгрыше были напряжённые. Было интересно. Не было ни одного проходного матча.

Вспоминая самый последний матч с «Краснодаром» — мы не справились с темпом, не хватило физики. Плюс была высокая влажность и мягкое поле. Хотя во втором тайме пришли в себя и должны были дожимать. Нас ждёт новая история», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.