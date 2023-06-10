«Шанс изменить историю». Главный тренер «Краснодара» Ивич — о Суперфинале Кубка с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.
«Это будет игра между двумя лучшими командами Кубка России в этом сезоне. Мы заслужили быть здесь. Это был долгий путь до финала. Уверен, что обе команды будут биться за победу, оставят максимум на поле.
Я надеюсь, что арбитры завтрашнего матча выполнят свою работу профессионально и на максимуме.
До сегодняшнего дня у клуба не было больших трофеев — мы знаем это. Завтра у нас есть шанс изменить историю. Мы усердно работали, чтобы оказаться в финале. Нас ждёт сложная игра, никаких подарков ожидать не приходится. В футболе надо биться за трофеи», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 10 июня 2023
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