«На первом месте был результат». Нападающий «Факела» Марков — о матче с «Енисеем»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков прокомментировал победу в стыковом матче с «Енисеем» (2:0) за право выступать в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Самое главное, что мы остались в Премьер-Лиге. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли — они очень сильно гнали нас вперёд. Понятно, что наша игра – не образец, но на первом месте был результат. Мы его добились, поэтому все довольны и все молодцы.

Показалось, что пенальти был чистым, всё происходило очень быстро: Роман Акбашев отдал мне хорошую передачу, я принял мяч, а соперник ударил мне в ногу. Мне кажется, что тут не может быть сомнений, но не знаю, как это смотрелось на повторе. В матче с «Нижним Новгородом» я действительно подставил команду, но благодаря ребятам мы тогда выстояли.

Своё будущее в «Факеле» я намерен обсудить с руководством», – приводит слова Маркова Metaratings.