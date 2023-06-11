«Аль-Иттихад» предложил Гюндогану контракт

Саудовский «Аль-Иттихад» предложил полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану контракт, сообщает Sport.es.

По информации источника, хавбек дал понять саудовскому клубу, что обдумает их предложение. Гюндоган уже давно дал устное согласие на переход в «Барселону». Также на футболиста претендует дортмундская «Боруссия».

В минувшем сезоне на счету Гюндогана 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Напомним, ранее «Аль-Иттихад» заключил контракт с экс-форвардом «Реала» Каримом Бензема, который покинул мадридский клуб на правах свободного агента.