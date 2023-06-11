Хуниор Алонсо отдал медаль финалиста Кубка России болельщику

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо отдал свою медаль финалиста Кубка России болельщику. Футболист подошёл к трибунам, на которых разместились фанаты южан, и передал награду девочке, державшей плакат с фамилией защитника. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал «Крысева».

Ранее подобным жестом отличился главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, чья команда проиграла в финале Лиги Европы «Севилье».

Напомним, Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА, завершился победой команды Владимира Федотова. Основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.