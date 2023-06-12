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Гарет Саутгейт отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Гарет Саутгейт отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Ребята из «Манчестер Сити» провели феноменальный, абсолютно невероятный сезон, и конечно, для них это был Священный Грааль — получить этот последний трофей, который они не выигрывали до сих пор. Я рад за них всех. Сейчас у нас так много опыта, когда отдельные игроки выигрывали крупные трофеи, и это так важно для нашего развития как команды. Это фантастика», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

В июне сборная Англии проведёт два матча квалификации чемпионата Европы с Мальтой и Северной Македонией.

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