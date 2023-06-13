Ольга Смородская: пока не вижу у ЦСКА качественную и хорошую игру
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление ЦСКА в прошедшем сезоне.
«Сезон ЦСКА получился хорошим, но, как мне кажется, у команды нет какого-то подъёма. Конечно, Федотов вывел их из кризиса, но у меня нет полного удовлетворения. И дело не в чемпионстве, пока я не вижу у команды качественную и хорошую игру», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 30 турах и отстав от «Зенита» на 12 очков. Армейцы одержали победу в Фонбет Кубке России, обыграв в Суперфинале турнира «Краснодар» (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти).
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