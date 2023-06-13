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Роналду: рад, что люди во всём мире смотрят Саудовскую лигу

Роналду: рад, что люди во всём мире смотрят Саудовскую лигу
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на переход форварда Карима Бензема в «Аль-Иттихад» и высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

«Переход Бензема в «Аль-Иттихад» меня не удивил, но я очень рад видеть, что люди во всём мире смотрят Саудовскую лигу. Верю, что лига будет продолжать развиваться и многие игроки из европейских лиг будут приезжать сюда.

Болельщики устроили мне невероятный приём. Каждая лига и страна имеет свои особенности, и я горжусь, что поиграл в трёх европейских лигах, выиграв титул в каждой из них. Самая заметная особенность в Саудовской Аравии — это жаркий климат и более позднее время тренировок. Но сейчас я к этому привык», — приводит слова Роналду FourFourTwo.

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