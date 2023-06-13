Малком: «Барселона» была моим мостом для перехода в «Зенит»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком оценил период карьеры, когда он был игроком «Барселоны».
«У меня были возможности, которыми я не воспользовался. Но выбор тренера был справедлив. Игроки должны уважать тренера, ежедневно работать и надеяться, что появится ещё одна возможность.
Я счастлив в «Зените», в России меня хорошо приняли, и у меня подписан контракт. «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит» со сменой статуса. Я счастлив и доволен», — приводит слова Малкома UOL.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Игрок забил 23 гола в 27 матчах и помог «Зениту» выиграть чемпионский титул.
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