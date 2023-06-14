Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе в 2025 году
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Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщается в «твиттере» компании.
Фильм планируется выпустить в 2025 году. В минувшем сезоне 22-летний игрок неоднократно подвергался оскорблениям на почве расизма со стороны болельщиков команд-соперников «Реала».
Винисиус является воспитанником «Фламенго». К «Реалу» игрок присоединился летом 2018 года. В прошедшем сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на второй строчке турнирной таблицы, отстав от «Барселоны» на десять очков. «Сливочные» также выиграли Кубок Испании и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
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