Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе в 2025 году

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщается в «твиттере» компании.

Фильм планируется выпустить в 2025 году. В минувшем сезоне 22-летний игрок неоднократно подвергался оскорблениям на почве расизма со стороны болельщиков команд-соперников «Реала».

Винисиус является воспитанником «Фламенго». К «Реалу» игрок присоединился летом 2018 года. В прошедшем сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на второй строчке турнирной таблицы, отстав от «Барселоны» на десять очков. «Сливочные» также выиграли Кубок Испании и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.