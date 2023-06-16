В «Локомотиве» рассказали о прошедшей финансовой проверке

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что весной в клубе прошла финансовая проверка.

«Могу сказать, что в апреле и мае в клубе прошла проверка. Выводы сделаны, но я пока не видел результаты. Могу пояснить: это обычный наш ежегодный финансовый контроль, который существует в РЖД. Клуб — дочерняя структура, поэтому вся система работы с финансами выстроена по очень жёстким корпоративным требованиям. Система контроля тоже. Наших болельщиков и всех журналистов, которые задавали вопросы по ходу сезона, хочу заверить, что никакой свободы в распоряжении финансами у менеджмента нет и не было. У нас есть очень чёткий финансовый план, вся работа строится в рамках этого плана. Он утверждается на год и согласовывается с подразделениями РЖД, и контролируется точно так же.

Будут ли опубликованы результаты? Да, обязательно. Но когда — не скажу. Всему своё время», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».