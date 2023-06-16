В «Локомотиве» рассказали о прошедшей финансовой проверке

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что весной в клубе прошла финансовая проверка.
«Могу сказать, что в апреле и мае в клубе прошла проверка. Выводы сделаны, но я пока не видел результаты. Могу пояснить: это обычный наш ежегодный финансовый контроль, который существует в РЖД. Клуб — дочерняя структура, поэтому вся система работы с финансами выстроена по очень жёстким корпоративным требованиям. Система контроля тоже. Наших болельщиков и всех журналистов, которые задавали вопросы по ходу сезона, хочу заверить, что никакой свободы в распоряжении финансами у менеджмента нет и не было. У нас есть очень чёткий финансовый план, вся работа строится в рамках этого плана. Он утверждается на год и согласовывается с подразделениями РЖД, и контролируется точно так же.
Будут ли опубликованы результаты? Да, обязательно. Но когда — не скажу. Всему своё время», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
-
10:32
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
09:58
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
08:43
-
08:30
-
08:25
-
08:13
-
08:00
-
07:52
-
07:52
-
07:24
-
07:20
-
07:19
-
06:50
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:34
-
05:10