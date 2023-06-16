Источник: «Спартак» интересовался игроком сборной Колумбии Морелосом, но отказался от него

Московский «Спартак» проявлял предметный интерес к 26-летнему нападающему сборной Колумбии Альфредо Морелосу, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, Морелос мог перейти в «Спартак» на правах свободного агента этим летом. Сам футболист был не против переезда в Россию. Однако московский клуб так и не сделал официального предложения по Морелосу, отказавшись от его кандидатуры по решению спортивного департамента клуба.
Напомним, колумбийский форварда Альфредо Морелос с 2017 года выступал за шотландский «Рейнджерс», а 31 мая 2023 года стал свободным агентом по истечении срока соглашения. На счету колумбийца 269 матчей, 124 гола и 58 результативных передач в составе «Рейнджерс». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.
- 16 июня 2023
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