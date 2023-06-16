Тренер молодёжной сборной России объяснил разгромное поражение 1:5 от Беларуси

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров объяснил разгромное поражение в товарищеском матче с Беларусью (1:5). Специалист отметил, что россияне не смогли полностью продемонстрировать свой потенциал.
«Нам потребовалось определённое время, чтобы приспособится к скорости соперника. К сожалению, за эти минуты пропустили несколько голов, а отыгрываться уже было тяжело.
Не получилась игра в обороне, в первую очередь на «стандартах», хотя мы знали и готовили ребят к тому, что именно с них будут наибольшие проблемы. Ожидал большего в атаке, у нас неплохие нападающие, но реализовать это не удалось.
Повлияло ли на результат то, что соперник был старше на полтора-два года? Повлияло, но основная причина в том, что мы не сыграли в свою силу. Если бы мы сыграли так, как мы можем и умеем, то сегодня была бы совсем другая игра. Именно это оставило осадок сегодня. Игроки не смогли показать тот потенциал, который у них есть.
Если футболисты ставят себе цель играть в основной команде своих клубов, то они не должны обращать внимание на возраст, потому что во взрослом футболе нет возрастных ограничений и на поле никто не делает скидок на возраст», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.
- 16 июня 2023
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